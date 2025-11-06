ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ; ರೈನಾ, ಧವನ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ₹11.14 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:53 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್: ಇ.ಡಿ. ಎದುರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್: ಇ.ಡಿ. ಎದುರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಾಹಿತಿಯಾದ ಧವನ್: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ
ಸಾಹಿತಿಯಾದ ಧವನ್: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ
Enforcement Directoratecyber crimeonline fraudEDBettingShikhar DhawanSuresh Raina

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT