KARvsTN | ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಎದುರು ಜಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ತಮಿಳುನಾಡು

ದಿಂಡಿಗಲ್: ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ‘ಬಿ’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಎದುರು ಜಯದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.

ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 29 ರನ್‌ಗಳ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕರುಣ್‌ ನಾಯರ್‌ ಪಡೆ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 151 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 89 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಬೇಗನೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿತ್ತು.

ಕೊನೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಸ್‌ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಶರತ್‌ ಬಿ.ಆರ್‌. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಲು ವಿಫಲರಾದರು. ದಿನದ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಶರತ್‌(28) ಔಟಾದರು. ಹತ್ತು ಓವರ್‌ಗಳ ಬಳಿಕ ಪಡಿಕಲ್‌ (39) ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 22 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಡೇವಿಡ್ ಮಥಾಯಿಸ್‌ ಹಾಗು ಕೆ.ಗೌತಮ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು 150ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು.

#TNvKAR at Dindigul | Score Update

Sai Kishore completes the terrific fight back from the bowlers, scalping the final wicket and Karnataka are bowled out for 151!

TN need 181 runs to win, R Ashwin with 4 wickets, K Vignesh scalps 3.#RanjiTrophy

— TNCA (@TNCACricket) December 12, 2019