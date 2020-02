‘ಲಾರೆಯಸ್‌ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್

ಬರ್ಲಿನ್: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ಲಾರೆಯಸ್‌ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ಗೆ (ಲಾರೆಯಸ್‌ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್‌ ಮೊಮೆಂಟ್‌ 2000–2020) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜರ್ಮನಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬರ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸ್ವೀವ್ ವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಚಿನ್ ಅದನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ, ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Thank you all for the overwhelming love and support!



I dedicate this @LaureusSport award to India 🇮🇳, all my teammates, fans and well wishers in India and across the world who have always supported Indian cricket.#SportUnitesUs #Laureus20 #SportForGood pic.twitter.com/wiqx0D9e2E