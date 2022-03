ಶೇನ್‌ ವಾರ್ನ್‌ ನಿಧನ: ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿದ ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ

ಮೊಹಾಲಿ: ಸ್ಪಿನ್‌ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶೇನ್‌ ವಾರ್ನ್‌ ಮತ್ತು ರಾಡ್‌ ಮಾರ್ಷ್‌ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟಗಾರರು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಆಟ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಮೌನಾಚರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದಿಗ್ಗಜ, ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌, 74 ವರ್ಷದ ರಾಡ್‌ ಮಾರ್ಷ್‌ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೃತರಾದರು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ 52 ವರ್ಷದ ಶೇನ್‌ ವಾರ್ನ್‌ ಕೂಡ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.

'ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ 2ನೇ ದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನಾಚರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನೆ ಮೃತರಾದ ರಾಡ್‌ ಮಾರ್ಷ್‌ ಮತ್ತು ಶೇನ್‌ ವಾರ್ನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

A minute’s silence was observed before the start of play on Day 2 of the first Test for Rodney Marsh and Shane Warne who passed away yesterday. The Indian Cricket Team will also be wearing black armbands today.@Paytm #INDvSL pic.twitter.com/VnUzuqwArC — BCCI (@BCCI) March 5, 2022

"Life is fickle and unpredictable. I stand here in disbelief and shock."@imVkohli pays his tributes to Shane Warne. pic.twitter.com/jwN1qYRDxj — BCCI (@BCCI) March 5, 2022