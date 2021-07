ಪೂಜಾರ ಬದಲಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾರನ್ನು ಆಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ: ಬ್ರಾಡ್ ಹಾಗ್

ಸಿಡ್ನಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಚೆತೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಯಸಿದರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಹಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ ಬದಲಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಬಂದರೆ ಉತ್ತಮವೇ? ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಉತ್ತರಿಸಿದ 50 ವರ್ಷದ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

‘ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರರನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು ಇನಿಂಗ್ಸ್ ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಹಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಹಾಗ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

If anyone was going to replace Pujara it would be Prithvi Shaw. Feel he is more suited there than opening. Has a lot of talent and long future. He is not in the tour group but a wild card choice. #EngvIND https://t.co/8wEF82aq1A

— Brad Hogg (@Brad_Hogg) July 2, 2021