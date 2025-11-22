ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:46 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:46 IST
ಲೆಹಾಂಗ ಧರಿಸಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ಜೆಮಿಮಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಾಂಕ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಯರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡುವ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಮಂದಾನ ಹಾಗೂ ಜೆಮಿಮಾ

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

RCBWPIA Team Cricketshreyas patel

