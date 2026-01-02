ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕಶ್ವಿ, ಯಶಿಕಾ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕಶ್ವಿ ಕಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಯಶಿಕಾ ಕೆ. ಗೌಡ ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಬಿಸಿಸಿಐ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 134 ರನ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು 35 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 299 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಕಶ್ವಿ 79 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 142 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 23 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದ್ದವು. ಯಶಿಕಾ (87 ರನ್; 72ಎ; 4x13, 6x1) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಠಿಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ತಂಡವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿ ಎದುರು 35 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 165 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನೈನಿಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ 32 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಯಶಿಕಾ ಹಾಗೂ ಕಶ್ವಿ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ತಂಡದ ಪರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಯಾದವ್ (59; 65ಎ) ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ: 35 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 299 (ಶೀತಲ್ ಸಂತೋಷ್ 34, ಕಶ್ವಿ ಕಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಔಟಾಗದೇ 142, ಯಶಿಕಾ ಕೆ. ಗೌಡ 87; ಕಲ್ಪನಾ 40ಕ್ಕೆ2, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸಿಂಗ್ 51ಕ್ಕೆ2); ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: 35 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 165 (ಕಾವ್ಯ ಭಾಂದೊ 39, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಯಾದವ್ 59; ನೈನಿಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ 32ಕ್ಕೆ3, ಯಶಿಕಾ ಕೆ. ಗೌಡ 31ಕ್ಕೆ2, ಕಶ್ವಿ ಕಂಡಿಕೊಪ್ಪ 19ಕ್ಕೆ2).</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>