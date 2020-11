32ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಇಂದು 32ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್‌–2020 ಸಲುವಾಗಿ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಸಹ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸಹ ಆಟಗಾರರು, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕನಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.

Happy Birthday Captain Kohli Happy faces and positive vibes. The RCB family put together a special video to celebrate King Kohli’s birthday at 12 midnight. 🤴🏽❤️#PlayBold #IPL2020 #WeAreChallengers #Dream11IPL pic.twitter.com/ViaI9eItDV — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) November 5, 2020

‘ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

Janamdin mubarak ho King Kohli @imVkohli! Wishing the great Indian batsman a very Happy Birthday! Jahan bhi ho khush raho, chhake chauke maarte raho ❤️ all the best for the playoffs! Hope @RCBTweets turns it around this time 👊🏻 pic.twitter.com/wFjKA6jlwj — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) November 5, 2020

‘ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ವಿರಾಟ್‌. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬ್ರೋ’ ಎಂದು ಸಹ ಆಟಗಾರ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

Wishing you a very happy birthday bro @imVkohli 👏🎂 pic.twitter.com/ll1aCBEVqK — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) November 5, 2020

ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್, ‘ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನಗು ತರಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೇ ಆಫ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Wishing you happiness and laughter thru out on your birthday @imVkohli Good luck for the playoffs #HappyBirthdayVirat pic.twitter.com/MDJZsbMor6 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 5, 2020

246 ಏಕದಿನ, 82 ಟಿ20 ಮತ್ತು 86 ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ ವಿರಾಟ್‌, ಕ್ರಮವಾಗಿ 11,867 ರನ್, 2,794 ರನ್ ಮತ್ತು 7,240 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 70 ಶತಕಗಳು ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ಲೇ ಆಫ್‌ ಹಂತಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.