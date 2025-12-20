19 ವರ್ಷದೊಳಗಿವನ ಮಹಿಳೆಯರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟ್ರೋಫಿ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಪಂಜಾಬ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವಂದಿತಾ ಕೆ. ರಾವ್ (17ಕ್ಕೆ 6) ಅವರ ಮೋಡಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಸಿಸಿಐ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿವನ ಮಹಿಳೆಯರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 104 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p><p>ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಕಾರ್ಣಿಕಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ (55;92ಎ) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p><p>ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿ ಪಡೆದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ವಂದಿತಾ ದಾಳಿಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. 28.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 95 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿತು. </p><p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: </p><p>ಕರ್ನಾಟಕ: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 199 (ಶ್ರೇಯಾ ಎಸ್.ಚವಾಣ್ 45, ಕಾರ್ಣಿಕಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ 55, ವಂದಿತಾ ಕೆ.ರಾವ್ 32; ಹರ್ಮನ್ 32ಕ್ಕೆ 4, ಎಲೀಸ್ 17ಕ್ಕೆ 3). </p><p>ಪಂಜಾಬ್: 28.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 95 (ವೇದಾ ವರ್ಷಿಣಿ 15ಕ್ಕೆ 2, ವಂದಿತಾ ಕೆ.ರಾವ್ 17ಕ್ಕೆ 6). ಫಲಿತಾಂಶ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 104 ರನ್ಗಳ ಜಯ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>