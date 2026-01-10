WPL 2026: ಯುಪಿ ಎದುರು ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ RCB ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು

<p><strong>ನವಿ ಮುಂಬೈ:</strong> ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೇರ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಲದಿಂದ, ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ರನ್ ಅಂತರದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p><p>ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್, ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 207 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಮೊತ್ತದೆದುರು ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿದ ಯುಪಿ, ಜಯದ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿತು.</p><p><strong>ಮಿಂಚಿದ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್</strong></p><p>ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಎದುರು ಗುಜರಾತ್ ಪಡೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕಿರಣ್ ನವಗಿರೆ (1) ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ನಾಯಕಿ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಗೆ (30 ರನ್) ಜೊತೆಯಾದ ಫೊಯೆಬೆ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. 195ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇವಲ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ 78 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.</p><p>ಶ್ವೇತಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ (25 ರನ್) ಅಲ್ಪ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಶೋಭನಾ (10 ಎಸೆತ, 27 ರನ್) ಬೀಸಾಟವಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಉಳಿದವರಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಲ್ಪ ಅಂತರದ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.</p><p>ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವೇರ್ಹ್ಯಾಮ್, ರೇಣುಕಾ ಠಾಕೂರ್ ಹಾಗೂ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂವರೂ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ನಾಯಕಿ ಆಶ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್ನರ್, ಕನ್ನಡತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p><p><strong>ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅಬ್ಬರ</strong></p><p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದರು. 41 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೋಫಿ (38 ರನ್), ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ (44 ರನ್) ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ಕೇವಲ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 200ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು.</p><p>ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>