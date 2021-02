ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿನಯ್ ಕೊಡುಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ: ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಆರ್. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಿಗ್ಗಜ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿನಯ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ 'ದಾವಣಗೆರೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್' ಆರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್

ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕೆರಿಯರ್‌ಗಾಗಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ವಿನಯ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳು ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Well done Vinay on a fantastic career. Your contribution to Karnataka cricket and India is praise worthy. Congratulations, you can look back with pride. Best wishes for the future. — Anil Kumble (@anilkumble1074) February 26, 2021

ವಿನಯ್ ನಾಯಕತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ಸಹ ಅದ್ಭುತ ಕೆರಿಯರ್‌ಗಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ವಿನಯ್ ಅದ್ಭುತ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Congratulations @Vinay_Kumar_R on a wonderful career 👏🏼👏🏼

Been an inspiration to many and created some terrific memories 😊

Wishing you the very best ahead . — Mayank Agarwal (@mayankcricket) February 26, 2021

ಸ್ನೇಹಿತನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಾಭಾಸ್ ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

Well done on your career buddy. Good luck for your further endeavours. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) February 26, 2021

ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಹೋದರ ಎಂದು ಸಂಭೋಧಿಸಿರುವ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅಭನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಶುಭಹಾರೈಕೆಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Congratulations for wonderful career brother! All the best 🏏☝️✅ — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) February 26, 2021

ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ