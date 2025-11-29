<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'GOAT Tour of India' ಪ್ರವಾಸ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಅವರು, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೆಸ್ಸಿ, 'ಭಾರತ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! GOAT (ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ / ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ) ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ವಾರ ಬಾಕಿ ಇದೆ!!! ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಮೆಸ್ಸಿ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ ತಂಡವು ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಸ್ನೇಹಪರ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ರದ್ದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ನಗರಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>'GOAT Tour of India' ಸಂಘಟಕ ಸತದ್ರು ದತ್ತಾ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೆಸ್ಸಿ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗಚ್ಚಿಬೋಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>