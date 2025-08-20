<p><strong>ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್</strong>: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಾರ್ತ್ಈಸ್ಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು 134ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಡುರಾಂಡ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ಈಸ್ಟ್ ತಂಡವು 1–0 ಗೋಲಿನಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಲಾಜೊಂಗ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿದಲ್ಲೂ ನಾರ್ತ್ಈಸ್ಟ್ ತಂಡವು ಇದೇ ತಂಡವನ್ನು 3–0ಯಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಪಂದ್ಯದ 36ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡೀಮ್ ಟ್ಲಾಂಗ್ ಅವರು ನಾರ್ತ್ಈಸ್ಟ್ ಪರ ಗೆಲುವಿನ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. </p>.<p>ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸವಾಲು: 16 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. </p>.<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುವ ಭಾರತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ (ಆ.23) ಇದೇ ತಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ಈಸ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 2–1ರಿಂದ 17 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಡುರಾಂಡ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಡೈಮಂಡ್ ತಂಡವು 2–0ಯಿಂದ ಜೆಮ್ಯೆಡ್ಪುರ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>