ಖ್ಯಾತ ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಪಟು ಚುನಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಿಧನ

ಕೊಲ್ಕತ್ತ: ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಟು, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಚುನಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗುರುವಾರ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 82 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

1962ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ತಂಡವನ್ನೂ ಇವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಕರಿಸಿದ್ದರು.

BCCI mourns the death of Subimal ‘Chuni’ Goswami, an all-rounder in the truest sense. He captained the Indian national football team & led to them to gold in the 1962 Asian Games. He later played first-class cricket for Bengal & guided them to the final of Ranji Trophy in 1971-72 pic.twitter.com/WgXhpoyLaB

— BCCI (@BCCI) April 30, 2020