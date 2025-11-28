<p><strong>ಟೆಹರಾನ್</strong>: ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ‘ಡ್ರಾ ಸಮಾರಂಭ’ವನ್ನು ಇರಾನ್ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲಿದೆ. ನಿಯೋಗದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕವು ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಫಾಕ್ಕೆ (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡೆಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ವಕ್ತಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>