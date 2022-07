ಮಗಳ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಕೇರಳ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಡ್ರಿಯನ್ ಲೂನಾ

ಬೆಂಗಳೂರು: ತಮ್ಮ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಜೂಲಿಯೆಟಾ ಸಾವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು 'ಕೇರಳ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್‌' ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಆಡ್ರಿಯನ್ ಲೂನಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉರುಗ್ವೆ ಆಟಗಾರ ಲೂನಾ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್‌’ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಜೂಲಿಯೆಟಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕೇರಳ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಐಎಸ್‌ಎಲ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ 30ರ ಹರೆಯದ ಲೂನಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಕೇರಳ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್‌, ‘ಆಡ್ರಿಯನ್ ಲೂನಾ ಮಗಳು ಜೂಲಿಯೆಟಾ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕ್ಲಬ್ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಡ್ರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ದುರಂತ ನೋವು ಸಹಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

The Club offers its heartfelt condolences to Adrian Luna after the passing of his daughter, Julieta.

Sending Adrian and his family all the love and strength to deal with this tragic loss. 💛

— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) July 4, 2022