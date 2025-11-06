<p><strong>ಮಡಗಾಂವ್ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು 5–4 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸೂಪರ್ ಕಪ್ ‘ಸಿ’ ಗುಂಪಿನ ಈ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ‘ಗೆಲ್ಲುವ’ ಮೂಲಕ ಪಂಜಾಬ್ ಎಫ್ಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕಾದಿರಿಸಿತು.</p>.<p>ನಿಯಮಿತ ಅವಧಿಯ ಆಟ ಗೋಲುರಹಿತವಾಗಿತ್ತು. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದವು. ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ ಎರಡು ಗೆದ್ದು, ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಗೋಲು ಸರಾಸರಿ ಸಹಿತ ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಂಪಿನ ವಿಜೇತರನ್ನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಸುರೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ವಾಂಗ್ಜಮ್, ರಾಹುಲ್ ಭೆಕೆ, ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಯಾನ್ ಸ್ಯಾಂಚೆಝ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ವಿಫಲರಾದರು. ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಐದೂ ಮಂದಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿಮುಟ್ಟಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>