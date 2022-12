ದೋಹಾ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್-2022ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ 'ಅಲ್ ಹಿಲ್ಮ್' ಹೆಸರಿನ ಕಾಲ್ಚೆಂಡನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅರೇಬಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಅಲ್ ಹಿಲ್ಮ್’ ಎಂದರೆ ‘ಕನಸು’ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಗುಂಪು ಹಂತಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ‘ಅಲ್ ರಿಹ್ಲಾ’ (ಜರ್ನಿ–ಯಾನ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

A golden dream 💛

Introducing my Al Hilm, the official match ball for the #FIFAWorldCup semi-finals and final #Qatar2022 pic.twitter.com/ljzXvQwau9

— Road to 2022 (@roadto2022en) December 11, 2022