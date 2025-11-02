ವಿಶ್ವ ಸ್ನೂಕರ್‌: ಪಂಕಜ್‌ ನಾಯಕತ್ವ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮೂರು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಂಕಜ್ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಐಬಿಎಸ್ಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಸ್ನೂಕರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸವಾಲನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪುರುಷರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ (ನವೆಂಬರ್ 3ರಿಂದ 6ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 7ರಿಂದ 13ರ ವರೆಗೆ) ನಡೆಯಲಿವೆ. ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೂಕರ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಇಂತಿದೆ: ಪಂಕಜ್ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ದಮಾನಿ, ಪಾರಸ್ ಗುಪ್ತಾ, ಧ್ವಜ್ ಹರಿಯಾ, ಮಲ್ಕೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು: ಅನುಪಮಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ಅಮೀ ಕಮಾನಿ, ಕೀರ್ತನಾ ಪಾಂಡ್ಯನ್, ನತಾಶಾ ಚೇತನ್, ಅನನ್ಯಾ ಪಟೇಲ್, ಶ್ರುತಿ ಎಲ್.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>