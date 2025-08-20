ಸ್ಕೀಟ್‌ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಅನಂತಜೀತ್ ನರೂಕಾ

<p><strong>ಶಿಮ್ಕೆಂಟ್ (ಕಜಕಸ್ತಾನ)</strong>: ಭಾರತದ ಅನಂತಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನರೂಕ ಅವರು ಏಷ್ಯನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸ್ಕೀಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುವೈತ್ನ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲ್ ರಶೀದಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಭಾರತದ ಸೌರಭ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಶೂಟರ್ ಸುರುಚಿ ಇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ 10 ಮೀ. ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮಿಶ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತೈಪೆಯ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನರೂಕ 57–56 ರಿಂದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಲ್ ರಶೀದಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು. ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಕತಾರ್ನ ಅಲ್ ಇಶಾಖ್ ಅಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ಪಾಲಾಯಿತು.</p>.<p>2023ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದಿದ್ದ ನರೂಕಾ ಸ್ಕೀಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸುತ್ತಿನ ಬಳಿಕ 119ರ ಸ್ಕೋರ್ನೊಡನೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕುವೈತ್ನ ಅಬ್ದುಲಜೀಜ್ ಅಲ್ಸಾದ್ (120) ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ ರಶೀದಿ (119) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ನರೂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಐದನೇ ಪದಕ.</p>.<p>ಸೌರಭ್ ಮತ್ತು ಸುರುಚಿ ಜೋಡಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮಿಶ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಪದಕ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ: </p>.<p>ವಂಶಿಕಾ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾವಿನ್ ಅಂಥೋನಿ ಜೋಡಿ, ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ 10 ಮೀ. ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾದ ಕಿಮ್ ಯೆಜಿನ್– ಕಿಮ್ ದೂಯಿಯಾನ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು 16–14ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಟ್ಟು 578 ಸ್ಕೋರ್ನೊಡನೆ ಎರಡನೆ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ವಂಶೀಕಾ 282 ಮತ್ತು ಗ್ಯಾವಿನ್ 296 ಅಂಕ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>