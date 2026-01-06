<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 75ನೇ ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 94–75ರಿಂದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ರೈಲ್ವೇಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಪ್ರಿಯಾಂಶು ತೋಮರ್ (22 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್) ಹಾಗೂ ಆ್ಯರನ್ ಮೊಂತೆರೊ (20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್) ಅವರ ಜಂಟಿ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ಎ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಆಟ ಆಡಿದ ರೈಲ್ವೆ ತಂಡವು 98–65ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>