<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ:</strong> ಭಾರತದ ಶಟ್ಲರ್ಗಳು ಗುವಾಹಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 100 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರವೂ ಪಾರಮ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಶ್ರೇಯಾಂಕರಹಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತಾನ್ಯಾ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ನೆಸ್ಲಿಹಾನ್ ಅರಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 72ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಾನ್ಯಾ 23-25, 22–20, 21–19 ರಿಂದ ಟರ್ಕಿಯ ಅರಿನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ತಾನ್ಯಾ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶದ ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ತನ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 21-17, 23-21ರಲ್ಲಿ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಿಂದ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಪಾಸಾಓರ್ನ್ ಫನ್ನಾಚೆಟ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದ್ದ 16ರ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 96ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಅಸ್ಮಿತಾ ಚಾಲಿಹಾ 16-21, 21-17, 21-16 ರಿಂದ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅನ್ಮೋಲ್ ಖರ್ಬ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರೆ, ಇಶಾರಾಣಿ ಬರುವಾ 21-13, 10-21, 21-12ರಿಂದ ಶ್ರೇಯಾ ಲೆಲೆ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅನುಪಮಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ 15-21, 15-21 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಚಿಯಾರಾ ಮಾರ್ವೆಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾಂಡೊಯೊ ಎದುರು ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ತರುಣ್ ಮನ್ನೆಪಲ್ಲಿ 21-13, 21-16ರಿಂದ ಸ್ವದೇಶದ ಮೆಯಿರಾಬಾ ಲುವಾಂಗ್ ಮೈಸನಮ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡಿಗ ತುಷಾರ್ ಸುವೀರ್ 21-17, 18-21, 21-15ರಿಂದ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಬಿಸ್ಮೊ ರಾಯಾ ಒಕ್ಟೋರಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. </p>.<p>ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಆರ್ಯಮನ್ ಟಂಡನ್ 21-15, 16-21, 13-21ರಿಂದ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಡೆಂಡಿ ಟ್ರಿಯಾನ್ಸ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು. ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಿನ್ಪಾಲ್ ಸೊನ್ನಾ 16-21, 15-21ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಯುದೈ ಒಕಿಮೊಟೊ (ಜಪಾನ್) ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು.</p>