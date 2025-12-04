ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಗುವಾಹಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌|ಮುಂದುವರಿದ ಭಾರತದ ಪಾರಮ್ಯ: ಅರಿನ್‌ಗೆ ತಾನ್ಯಾ ಹೇಮಂತ್ ಆಘಾತ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:46 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Indian shuttlers

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT