Hong Kong Open: ಸಿಂಧು ನಿರ್ಗಮನ; ಪ್ರಣಯ್, ಸೇನ್ ಮುನ್ನಡೆ

<p><strong>ಹಾಂಕಾಂಗ್:</strong> ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಭಾರತದ ತಾರೆ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಎಡವಿದ್ದು, ಕೂಟದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎಚ್.ಎಸ್ ಪ್ರಣಯ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಸೇನ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಸಿಂಧು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ರೌಂಡ್ 32ರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ನ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧ 21-15, 16-21, 19-21ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರು. </p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಂ. 34ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಣಯ್ ತಮಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ವಿಶ್ವ ನಂ.14 ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಚೀನಾದ ಲು ಗುವಾಂಗ್ ಜು ವಿರುದ್ಧ 21-17, 21-14ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದರು. </p><p>ಅತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮ ಸೇನ್ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ವಿರುದ್ಧ 22-20, 16-21, 21-15ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಿರಣ್ ಜಾರ್ಜ್ ಸಹ ಅಂತಿಮ 16ರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p> .ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್: ಕೊರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಸವಾರಿ?.ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ್–ಚಿರಾಗ್ .