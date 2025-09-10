ವಿಶ್ವ ಆರ್ಚರಿ: ಗುರಿತಪ್ಪಿದ ರಿಕರ್ವ್‌ ಬಿಲ್ಗಾರರು

<p><strong>ಗ್ವಾಂಗ್ಜು (ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ):</strong> ಭಾರತದ ರಿಕರ್ವ್ ಆರ್ಚರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬುಧವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಎದುರು ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.</p>.<p>ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಿಕರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವಿಫಲರಾದರು. </p>.<p>ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ದಶಕದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪದಕ ಬರ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ದೀಪಿಕಾ ಕುಮಾರಿ, ಗಾತಾ ಖಡಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ ಭಕತ್ ಅವರು ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ ಎದುರಾಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಎದುರು 3–5 ರಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು. </p>.<p>ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಕೊರಿಯಾದ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿಯ ಸ್ವರ್ಣ ವಿಜೇತೆ ಆನ್ ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ (ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್) ಚಾಂಪಿಯನ್ ಲಿಮ್ ಸಿ–ಹ್ಯೂಯೆನ್ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದರು. </p>.<h2>ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಫಲ:</h2>.<p>ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ನೀರಜ್ ಚೌಹಾನ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದ 16ರ ಸುತ್ತಿನ ಶೂಟ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ನನಾಮಿ ಅಸಾಕುನೊ – ಯುಕಿ ಕವಾತ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿಯಿತು. 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ದೀಪಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಮತ್ತೆ ಕೈತಪ್ಪಿತು.</p>.<p>ರಿಕರ್ವ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2019ರಿಂದ ಪದಕವನ್ನೇ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಷ ಡೆನ್ಬಾಷ್ನಲ್ಲಿ (ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್) ನಡೆದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತನು ದಾಸ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾಧವ್ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ದೀಪ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ಚರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮುಖಭಂಗ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪುರುಷರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತ, ಮಿಶ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (ರಿಷಭ್ ಯಾದವ್– ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಖಾ ವೆನ್ನಂ) ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಿದೆ.</p>.<h2>ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ:</h2>.<p>ರಿಕರ್ವ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಧೀರಜ್ ಬೊಮ್ಮದೇವರ ಮತ್ತು ನೀರಜ್ ಚೌಹಾನ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದರು. 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರಾಹುಲ್ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯೆನಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>