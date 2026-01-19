ಜ. 25ರಿಂದ ಕೆಸಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ (ಕೆಸಿಎಲ್) ಇದೇ 25ರಿಂದ ಫೆ.7ರವರೆಗೆ ಹರಿಯಾಣದ ರಾಯಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಸಿಎಲ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಋತುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೆಣಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಸೋನಿಪತ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಗುರುಸ್, ಹಿಸಾರ್ ಹೀರೋಸ್, ಭಿವಾನಿ ಬುಲ್ಸ್, ರೋಹ್ಟಕ್ ರಾಯಲ್ಸ್, ಕರ್ನಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಪಾಣಿಪತ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫರಿದಾಬಾದ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಪತ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಗುರುಸ್ ತಂಡಗಳು 25ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆ ದಿನದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ರೋಹ್ಟಕ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಡಿಡಿ ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರಪ್ರಸಾರವಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>