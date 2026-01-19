ಜ.20ರಿಂದ ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ

<p><strong>ಲೇಹ್ (ಲಡಾಕ್):</strong> 2026ರ ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಲಡಾಖ್ನ ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನವಾಂಗ್ ದೋರ್ಜನ್ ಸ್ಟೊಬ್ಡಾನ್ (ಎನ್ಡಿಎಸ್) ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಸೇನಾ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಗುಪುಖ್ ಕೊಳವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇದೇ 26ರವರೆಗೆ ಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ 472 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆ ಫಿಗರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಟ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು 13 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಈ ಕೂಟವು ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ದಿಯುನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬೀಚ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>