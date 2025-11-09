ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌: ನಜೀಂ, ಶ್ರೇಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಜೀಮ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಳ್ಯದ ಶ್ರೇಯಾ ಎಂ ಅವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮಂಗಳೂರು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು. </p>.<p>ಮಂಗಳೂರು ರನ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಜೀಮ್ 2 ಗಂಟೆ 42 ನಿಮಿಷ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಶ್ರೇಯಾ 3 ಗಂಟೆ 22:08 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಶ್ರೇಯಾ, ನಗರದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಪುರುಷರು: ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್: ನಜೀಮ್–1. ಕಾಲ: 2:42:15, ಮನೋಜ್ ರಾಣೆ–2, ಪಂಡ್ರ ರಾಮವೆಟ್ಟಿ–3; ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್: ಸಿದ್ದೇಶ್ ಪಾಂಡುರಂಗ–1. ಕಾಲ: 1:08:44, ಗುರ್ಮೇಸಾ ನಿಗೂಸೆ–2, ಶಿವಾನಂದ ಚಿಗರಿ–3; 32 ಕಿ.ಮೀ: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕರ್ಕೇರ–1. ಕಾಲ: 1:45:46, ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ–2, ಪ್ರಥಮೇಶ್–3; 10ಕೆ: ಶ್ರೀಧರ–1. ಕಾಲ: 32 ನಿಮಿಷ 22ಸೆಕೆಂಡು, ರಂಗಣ್ಣ–2, ರಮೇಶ್ ತಲಕೇರಿ–3.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು: ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್: ಶ್ರೇಯಾ ಎಂ–1. ಕಾಲ: 3:22:08, ಫಾಲೇಶ್ವರಿ ರಾಜ್ವಾ–2, ಬಿಜೋಯ್ ಬರ್ಮನ್–3. ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್: ಲೆಸಾರ್ಗೆ ಕೆನಯ್ಟ್–1. ಕಾಲ: 1:28:30, ನಂದಿನಿ ಜಿ–2, ಸಾಕ್ಷಿ–3; 32 ಕಿಮೀ: ಕವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ–1. ಕಾಲ: 2:52:31, ವಾಣಿ–2, ಗೀತಾಂಜಲಿ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ–3; 10ಕೆ: ಸೌಮ್ಯಾ–1. ಕಾಲ: 43ನಿ 23ಸೆ, ರಸೀನಾ–2, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಸಾದ್–3. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>