ಸಮರ್ಥದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶೀತಲ್‌ ದೇವಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳಿಲ್ಲದ ಬಿಲ್ಗಾರ್ತಿ ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಅವರು ಜೆಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಆರ್ಚರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾರತ ಸಮರ್ಥರ (ಎಬಲ್ಡ್ ಬಾಡಿಡ್) ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಸಮರ್ಥರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾರಾ ವಿಶ್ವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶೀತಲ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸೋನಿಪತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಚರಿಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ 18 ವರ್ಷದ ಶೀತಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>'ಸಮರ್ಥರ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ನನ್ನ ಬಹುದಿನದ ಕನಸು ಈಗ ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶೀತಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>