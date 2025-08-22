ಸಿಂಕ್ವೆಫೀಲ್ಡ್ ಕಪ್‌ | ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಕರುವಾನ: ಡ್ರಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಕೇಶ್

<p><strong>ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿ (ಅಮೆರಿಕ):</strong> ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಸೆವಿಯನ್ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಡ್ರಾಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಿಂಕ್ವೆಫೀಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಅವರೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ವೇಷಿಯರ್ ಲಗ್ರಾವ್ ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ದಿನದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆದವು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡ ದಿನದ ಏಕೈಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನ ಅವರು ಲಯಕ್ಕೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಉಜ್ಬೇಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ನದಿರ್ಬೆಕ್ ಅಬ್ದುಸತ್ತಾರೊವ್ ಅವರನ್ನು 30 ನಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಲೆವೋನ್ ಅರೋನಿಯನ್, ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಡೂಡಾ ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಲಿರೇಝ ಫಿರೋಜ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಇನ್ನು ಐದು ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಕರುವಾನ ಅವರು 4 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಮತ್ತು ಅರೋನಿಯನ್ ತಲಾ 2.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ, ಫಿರೋಜ, ವೇಷಿಯರ್ ಲಗ್ರಾವ್, ಸೇವಿಯನ್ ಮತ್ತು ಗುಕೇಶ್ ತಲಾ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಡಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಸತ್ತಾರೋವ್ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>