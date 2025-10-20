ಚುರುಮುರಿ: ಬೆಕ್ಕಣ್ಣನ ದೀಪಾವಳಿ

<p>‘ನನಗ ಹೊಸೂರಿಗೆ ಕರಕಂಡು ಹೋಗಿ ಪಟಾಕಿ ಕೊಡಿಸು’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿತ್ತು.</p>.<p>‘ನೀನೇ ಒಂದು ಸುರುಸುರು ಬತ್ತಿ ಪಟಾಕಿ! ನೀ ಮಾತಾಡಿಕೋತ ಮನಿ ಒಳಗ, ಹೊರಗ ಓಡಾಡತಿದ್ದರೆ ಬೆಳಕು, ಚಟಪಟ ಸದ್ದು ಎರಡೂ ಇರತೈತಿ’ ಎಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>‘ಹೋದವರ್ಸ ನೀನೇ ನಮ್ಮನೆಯ ಚಿನಕುರುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಟಾಕಿ ಕೊಡಸಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರ ಜಿಪುಣಿ ಮಾಡತೀಯ’ ಎಂದು ಮೂತಿ ತಿರುವಿ, ಪೇಪರು ತಿರುವತೊಡಗಿತು.</p>.<p>‘ಈ ಸಲ ನಮ್ ಮೋದಿಮಾಮಾ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಾಕೆ ದೇಶದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗತಾರೆ ಗೊತೈತೇನು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿತು.</p>.<p>‘ಲಡಾಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಮತ್ತ ಅವನ ಕಡಿಯವ್ರು ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ಯಾರಲ್ಲ... ಆ ಎಲ್ಲ <br />ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಸೈನಿಕರ ಜೊತಿಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸೂದು ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗತೈತಿ ಅಂತ ಲಡಾಕಿನ ಗಡಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೌದೇನೋ’ ಎಂದೆ ನಾನು.</p>.<p>‘ಸುದ್ದಿ ಓದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗು! ಮೋದಿಮಾಮಾ ಈ ಸಲ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ನೌಕಾದಳದವರ ಜೊತಿಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರಂತ. ನಾವೂ ಹಂಗ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡೂಣು’ ಅಂತ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿತು.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ತುಕಡಿ ಅದಾವು’ ಎಂದು ನಾನು ರಾಗವೆಳೆದೆ.</p>.<p>‘ಪೊಲೀಸರು ಇರತಾರಲ್ಲ! ಇಲ್ಲೇ ಹೊಸೂರಿನತ್ರ ಹೋಗೂಣು... ಕರ್ನಾಟಕ– ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಭಾಗದ ಟೋಲ್ ನಾಕಾದ ಹತ್ರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸೂಣು’ ಎಂದಿತು.</p>.<p>‘ಏನರೇ ಒಂದು ಉತಾವಳಿ ಹಚ್ಚತೀ ನೀ... ಬ್ಯಾರೆ ಕೆಲಸಿಲ್ಲೇನು’ ಎಂದು ಬೈದೆ.</p>.<p>‘ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೊಸೂರಿನಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಮಾರತಿರತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಹಂಗೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಟಾಕಿ ತಗಂಡು ಬರೂಣು’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>