<p><strong>ನವದೆಹಲಿ :</strong> ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಿದ ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 30–25 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ 97ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮಸಮನಾಗಿ ಸಾಗಿತು. ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ಕೋರ್ 11–11ರಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಟೈಟನ್ಸ್ 17 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ 20 ಅಂಕ ಕಲೆಹಾಕಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜೈಂಟ್ಸ್ (12 ಅಂಕ) ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಾದ ನಾಯಕ ವಿಜಯ ಮಲಿಕ್ (8 ಅಂಕ) ಮತ್ತು ಭರತ್ (7) ಅವರು ಟೈಟನ್ಸ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಜೈಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ರೇಡರ್ಗಳಾದ ಹಿಮಾಂಶು ಸಿಂಗ್ (6) ಮತ್ತು ನಾಯಕನೂ ಆಗಿರುವ ರಾಕೇಶ್ (5) ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>