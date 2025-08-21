ಸಿಂಕ್ವೆಫೀಲ್ಡ್ ಕಪ್‌ ಚೆಸ್‌: ಡ್ರಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ಗುಕೇಶ್

<p><strong>ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿ:</strong> ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಸಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಸೆವಿಯನ್ ಅವರು ಸಿಂಕ್ವೆಫೀಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರೂ ಬುಧವಾರ ಅರ್ಧ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ನದಿರ್ಬೆಕ್ ಅಬ್ದುಸತ್ತಾರೋವ್ ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮೂರು ಸುತ್ತುಗಳ ನಂತರ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನ, ಲೆವೋನ್ ಅರೋನಿಯನ್ ಜೊತೆ ಮುನ್ನಡೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 10 ಆಟಗಾರರು 3.26 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನದ ಟೂರ್ನಿಯ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೋತಿದ್ದ ಗುಕೇಶ್ 1.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಿರೇಜಾ, ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ, ಲಗ್ರಾವ್, ಸೇವಿಯನ್ ಸಹ ಇಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕರುವಾನಾ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಲಿರೇಜಾ ಫಿರೋಜ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸೋಲು ಕಾಣಿಸಿದರು. ಅರೋನಿಯನ್ ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ವೇಷಿಯರ್ ಲಗ್ರಾವ್ ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ, ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಡೂಡಾ ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಇನ್ನು ಆರು ಸುತ್ತುಗಳು ಉಳಿದಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>