<p><strong>ಮನಾಮ, ಬಹರೇನ್:</strong> ಭಾರತದ ಆರು ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೂತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಪದಕಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.</p><p>15 ವರ್ಷದ ಖುಷಿ ಚಂದ್ 5–0 ಅಂತರದಿಂದ ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಅಲ್ತಾಂಜುಲ್ ಅಲ್ತಂಗದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಬಾಲಕಿಯರ 46 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗ ದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 54 ಕೆಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ರಮಿನಾ ಮಖಾನೋವಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. </p><p>50 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಹಾನಾ ಶರ್ಮಾ, 66 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ನೂರ್ ಕೌರ್, 80 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಶಿಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಚೆನ್ಬಾ ಸಿಂಗ್ (50) ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 5–0ಯಿಂದ ಕೊರಿಯಾದ ಆನ್ ಫ್ಯೊಂಗ್ ಗುಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು.</p>