ತರಬೇತಿ ವೇಳೆ ಅವಘಡ; ಆರ್ಚರಿ ಪಟು ಶಿವಾಂಗಿನಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ ಬಾಣ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಆರ್ಚರಿ ಪಟು ಶಿವಾಂಗಿನಿ ಗೊಹೇನ್‌ಗೆ ತರಬೇತಿ ವೇಳೆ ಎರಡು ಬಾಣಗಳು ಚುಚ್ಚಿದ್ದು, ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. 12ರ ಹರೆಯದ ಶಿವಾಂಗಿನಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾಣಗಳು ಚುಚ್ಚಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಏಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ನಡೆದಿದ್ದು 15 ಸೆ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಲೋಹದ ತುಂಡನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಕೆಯನ್ನು ವಿಮಾನ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಸಾಂನ ದಿಬ್ರುಗಢ್‌ನಿಂದ ಏಮ್ಸ್‌ಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಸರ್ಜರಿ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏಮ್ಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

12-yr-old Shivangini Gohain, archer from Dibrugarh who had an accident during practice for Khelo India event in Guwahati, has been shifted to ICU after procedure done by surgeons at Delhi's AIIMS Trauma Centre.She injured her shoulder bone after an arrow pierced through her neck. pic.twitter.com/6jH91zcu9T

— ANI (@ANI) January 10, 2020