ಚೆನ್ನೈ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದ ಸಂಕಲ್ಪ್‌ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಭಾರತದ 71ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಬಿಯಾದ ಅರಂಜೆಲೊವಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಎಂ ಆಸ್ಕ್‌ 3 ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್‌ ನಾರ್ಮ್‌ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 6.5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.

18 ವರ್ಷದ ಸಂಕಲ್ಪ್ 24 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಜಿಎಂ ನಾರ್ಮ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂರು ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಧನೆ 2599ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.

ಸರ್ಬಿಯಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 2500 ಎಲೊ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುವ ಅವರ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿತು.

ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿರುವ ಅವರು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ರೂಡಿಕ್ ಮಕ್ರೇರಿಯನ್‌ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋತಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 6.5 ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ರೂಡಿಕ್ ಕೂಡ 6.5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು. ಐಎಂ ಎಸ್‌.ನಿತಿನ್‌ 5.5 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವನಾಥನ್‌ ಅಭಿನಂದನೆ

ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪ್‌ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Been a great weekend for Indian chess again ! Congrats to our new entrant … Now how long till we get to our 100 th GM?? https://t.co/qj4j0kLpH2

— Viswanathan Anand (@vishy64theking) November 8, 2021