ಟೋಕಿಯೊ: ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯಾಗಿರುವ ದೀಪಕ್ ಪುನಿಯಾ ಹಾಗೂ ರವಿ ದಹಿಯಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರುಷರ 57 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿ ದಹಿಯಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ 86 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಪೂನಿಯಾ ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

Ravi In Semis! ⁰#RaviDahiya continues with his good form to defeat Georgi Valentinov of Bulgaria 14-4 to reach the semifinal of Men’s Freestyle 57 Kg. Stay tuned for more. #Cheer4India pic.twitter.com/bvocQKf7Yf

— SAIMedia (@Media_SAI) August 4, 2021