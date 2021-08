Tokyo Olympics ಜಾವೆಲಿನ್‌ ಥ್ರೋ: ಒಂದೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನೀರಜ್‌

ಟೋಕಿಯೊ: ಭಾರತದ ಜಾವೆಲಿನ್‌ ಥ್ರೋ ಪಟು ನೀರಜ್‌ ಚೋಪ್ರಾ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್‌ ಥ್ರೋ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಿಂದ ನೀರಜ್‌ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ನೀರಜ್‌, ಇಂದು 'ಎ ಗುಂಪಿನ' ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿಯೇ 86.5 ಮೀಟರ್‌ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್‌ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು 83.50 ಮೀಟರ್‌ ದೂರವನ್ನು ಜಾವೆಲಿನ್‌ ಮುಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಹರಿಯಾಣದ ಪಾಣಿಪತ್‌ ಸಮೀಪದ ಖಾಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಮಗ ನೀರಜ್‌ ಚೋಪ್ರಾ. 23 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದ ನೀರಜ್‌ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಗರಿ ತೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪಟು ಶಿವಪಾಲ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಚಾವೆಲಿನ್‌ ಥ್ರೋ 'ಬಿ ಗುಂಪಿನ' ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು.

ಜರ್ಮನಿಯ ಜೊಹಾನಿಸ್‌ ವೇಟರ್‌ (28) ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಜ್‌ಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೇಟರ್‌ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 85.64 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಲಸ್ಸಿ ಎಲೆಲ್ಯಾಟಲೊ 84.50 ಮೀಟರ್‌ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದರು.

.@Neeraj_chopra1 made entering an Olympic final look so easy! 😲😱

Neeraj's FIRST attempt of 86.65m in his FIRST-EVER #Olympics was recorded as the highest in men's Group A, beating @jojo_javelin's 85.64m 👏

