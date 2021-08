ಟೋಕಿಯೊ: ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ಜಾವೆಲಿನ್‌ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತದ ಸುಮಿತ್‌ ಅಂತಿಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ₹6 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಪುರುಷರ ‘ಎಫ್‌ 56’ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಯೋಗೇಶ್ ಕಥೂನಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ₹4 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

#TokyoParalympics | Haryana government to honour gold medalist javelin thrower, Sumit Antil, with a cash reward of Rs 6 cr and silver medalist discus thrower Yogesh Kathuniya with Rs 4 cr.

Haryana govt also offers govt jobs to Sumit Antil and Yogesh Kathuniya.

