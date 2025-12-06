ಟೆನಿಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆದಿಶ್‌, ಧನುಷ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆದಿಶ್ ಪಿ.ಎಂ. ಅವರು ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ತನುಷ್ ಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿ, ಎಐಟಿಎ 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿಯ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಾಲಕರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p><p>ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಆದಿಶ್, ಜಕ್ಕೂರಿನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟೆನಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 6–3, 3–6, 6–3ರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗ ತನುಷ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧನುಷ್ ಎಸ್.ಎಂ. 7–5, 7–5 ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಗುಜರಾತ್ನ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾನ್ ನಂದಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರು.</p><p>ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೂಹಿ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದ ಅನೀಕ್ಷಾ ಜಿ. ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p><p>ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ರೂಹಿ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 6–1, 7–5ರಿಂದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅನೀಷಾ ಮರಿಯನ್ ಕಾರ್ನೆಲಿಯೊ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ರೂಹಿ, ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಛಲ ಬಿಡದೆ ಆಡಿದ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p><p>ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅನೀಕ್ಷಾ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ವಿ ವಿ. ಕೋಣಂಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ (6–0, 6–0) ನಿರಾಯಾಸ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>