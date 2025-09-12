<p><strong>ಬೀಲ್ (ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್)</strong> : ಯುವ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ತನಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜೆರೋಮ್ ಕಿಮ್ ಅವರಿಗೆ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಆಘಾತ ನೀಡಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ ವಿಶ್ವ ಗುಂಪು 1ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 1–0 ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಟಿಪಿ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 626ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನೀಳಕಾಯದ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಅವರು ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 7-6 (4) 6-3ಯಿಂದ 155ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ರಾಜಪಾಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೂ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿರುವ ಮದುರೈ ಮೂಲದ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದರಿಂದ (0–40) ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಆದರೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಾಚಿಕೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಅವರು ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. </p>.<p>ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಹಿಡಿತ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಆಗಾಗ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಸರ್ವ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಳಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶಾಂತಚಿತ್ತದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ನೈಜ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು’ ಎಂದು ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>2023ರಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ಗೆ ಮರಳಿರುವ 290ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಸುಮಿತ್ ನಗಾಲ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನಗಿಂತ 68 ಸ್ಥಾನ ಮೇಲಿರುವ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಿಯಾ ಹ್ಯೂಸ್ಲರ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>