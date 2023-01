ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ನವೊಮಿ ಒಸಾಕಾ

ಮಿಯಾಮಿ: ಖ್ಯಾತ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ನವೊಮಿ ಒಸಾಕಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನವೊಮಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ನಂಬರ್ 1 ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ 4 ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ (ಸಿಂಗಲ್ಸ್) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 25 ವರ್ಷದ ನವೊಮಿ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

‘ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಡುವ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗು ಓಹ್! ಅದು ನನ್ನ ಅಮ್ಮಾ ಎಂದು ಇತರರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘2023 ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಅನಂತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಜಪಾನ್‌ ಮೂಲದ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ನವೊಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 11, 2023