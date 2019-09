ನವದೆಹಲಿ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಭೂ ಕಂಪನ ಆಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರ್‌ನಿಂದ 173 ಕಿ.ಮೀ. ವಾಯವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ರಿಕ್ಟರ್‌ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 6.1ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಇಎಂಎಸ್‌ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಂಜೆ 4.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ–ಭಾರತ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 6.3ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ(ಐಎಂಸಿ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

Felt #earthquake M6.1 strikes 173 km NW of #Lahore ( #Pakistan ) 8 min ago. Please report to: https://t.co/oUwO47pICj pic.twitter.com/bdmQmaFuI0

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌, ಪೇಶಾವರ್‌, ರಾವಲ್‌ಪಿಂಡಿ, ಲಾಹೋರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ನಗರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 8ರಿಂದ 10 ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡಾನ್‌ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

Several reported injured, roads damaged due to #earthquake in Mirpur district of Azad Kashmir https://t.co/KAwVwPXKxg pic.twitter.com/RHDkLPmAj2

— Dawn.com (@dawn_com) September 24, 2019