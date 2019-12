ಜಮೈಕಾದ ಟೋನಿ ಅನ್​ ಸಿಂಗ್‌ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ: ಭಾರತದ ಸುಮನ್‌ ರಾವ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌

ಲಂಡನ್​: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೈಕಾದ ಟೋನಿ ಅನ್​ ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸುಮನ್​ ರಾವ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮಾನುಷಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅವರಿಂದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅನ್​ ಸಿಂಗ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.

The #MissWorld Organization has a new Queen.

Congratulations on your triumph @toniannsingh 🌏🌎🌍👑👏

Jamaica has a new crown for the International collection.

Jamaica has a new crown for the International collection.

