ಯುದ್ಧಭೀತಿ | ಇರಾಕ್‌ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ರಾಕೆಟ್ ದಾಳಿ: ಇರಾನ್‌ ಕಮಾಂಡರ್ ನಿಧನ

ಇರಾಕ್‌ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾಗ್ದಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಕೆಟ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಭಾವಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ, ಸಿರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಖಾಸಿಂ ಸೊಲೆಮನಿ ಸೇರಿ 8 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾಕ್‌ನ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಜಾಗತಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸೇನಾಪಡೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಕುವೈತ್‌ ನೆಲೆಯಿಂದ ಇರಾಕ್‌ಗೆ 750 ಸೈನಿಕರನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್‌ಜಝೀರಾ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಜಾಲತಾಣ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾಕ್ ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಎಎಫ್‌ಪಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ, ‘ಬಾಗ್ದಾದ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಕೆಟ್‌ ಬಾಂಬ್‌ಗಳು, ಎರಡು ಕಾರುಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡವು’ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ.

ಎಎಫ್‌ಪಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಇರಾಕ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ‘ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 8 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Reports - An “American” drone strike just killed the #PMU’s “Head of Protocol,” Mohammed Reda al-Jabri, along with 2 aides & 3 “guests” (i.e. #IRGC) on their exit from #Baghdad Airport.

If that’s accurate, the #Trump admin just ratcheted up the ante in #Iraq in a big way. pic.twitter.com/p784XmVVq7

— Charles Lister (@Charles_Lister) January 2, 2020