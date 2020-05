ತೆಲಂಗಾಣ‌| ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾವು 

ಮೇಡಕ್‌: ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೇಡಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಂಜಯ್‌ ಸಾಯ್‌ ವರ್ಧನ್‌ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

A three-year-old boy who accidentally fell into newly drilled open borewell in Telangana's Medak district found dead in early hours of Thursday after 10 hours' long rescue op

— Press Trust of India (@PTI_News) May 28, 2020