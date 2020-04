ಕೋವಿಡ್: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು 647 ಪ್ರಕರಣಗಳು

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗ ಬಾಧಿತ 12 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ತಬ್ಲಿಗಿ ಜಮಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲವ್ ಅಗರವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ರೋಗ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲವ್ ಅಗರವಾಲ್, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2,301 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 56 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಮಂದಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಾಣಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 336 ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗುರುವಾರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 157 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 647 ಮಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗ ಇರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್, ದೆಹಲಿ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಹರ್ಯಾಣ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರು ತಬ್ಲಿಗಿ ಜಮಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

If we look at cases related to Tableeghi Jamaat,in last 2 days around 647 confirmed cases related to it found in 14 states-Andaman & Nicobar, Assam, Delhi, Himachal, Haryana, J&K, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttarakhand & UP: Lav Aggarwal pic.twitter.com/clXPB28rGk

— ANI (@ANI) April 3, 2020