ವಿಮಾನಯಾನ: ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹3,500–₹10,000, 3 ತಿಂಗಳು ದರ ನಿಗದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ, ಇದೇ ಮೇ 25ರಿಂದ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವರೆಗೂ ಇದೇ ದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಅವಧಿಯನ್ನು 7 ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗಿನ ಹಾರಾಟ, 30–60 ನಿಮಿಷಗಳು, 60–90 ನಿಮಿಷಗಳು, 90–120 ನಿಮಿಷಗಳು, 120–150 ನಿಮಿಷಗಳು, 150–180 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಾಗೂ 180–210 ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ಕನಿಷ್ಠ ₹3,500ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹10,000 ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಪುರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 24ರ ವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ದರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನಯಾನದ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ದರ ಮಿತಿಯೊಳಗಿನ ಮಧ್ಯದ ದರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೆಹಲಿ–ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ₹3,500 ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ₹10,000 ನಿಗದಿಯಾದರೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ದರ ₹6,700 ಆಗುತ್ತದೆ. ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಅನಿಯಂತ್ರಿತಗೊಳ್ಳದಂತೆ ದರ ನಿಗದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Operations will start on 1/3 of the approved Summer schedule for domestic routes in a calibrated manner from 25 May 2020 & will be scaled up gradually.

After domestic travel has been eased, we will address the issue of international travel depending on the evolving situation.

