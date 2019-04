ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬುರ್ಖಾಧಾರಿಗಳಿಂದ ನಕಲಿ ಮತದಾನ?: 2017ರ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್

‘ಬೇರೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬುರ್ಖಾಧಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪೊಂದನ್ನು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳ ಸಮೇತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ರೆಡ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಚೌಕಿದಾರ್‌ ವಿ ಕೆ ಶರ್ಮಾ(Chowkidar V K SHARMA) ಹೆಸರಿನ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೊ 3,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರೀಟ್ವೀಟ್‌ ಆಗಿದೆ. 3600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ವೀಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ‘ನಕಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬುರ್ಖಾಧಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮುಜಾಫಿರ್‌ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Muslim women got caught in fraud voting, wearing burqa in #Muzaffarnagar in uttar pradesh.

Do you beat @narendramodi like this?

Where is Election Commission?

😠😠@TajinderBagga @Payal_Rohatgi @dscair1 @RitumoudgilRitu @Voice_For_India @followaanchal @TarekFatah @ShefVaidya pic.twitter.com/JsgDMcOViG

— Chowkidar Sandeep singh😎❤️ (@singhsandeep792) April 11, 2019