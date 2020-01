ಲಂಚ: ಕಂದಾಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಎಡಿಜಿ ಸಿಬಿಐ ಬಲೆಗೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಕಂದಾಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಬಿಐ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂದಾಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಲುದಿಯಾನ, ನೊಯ್ಡಾ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಎನ್ ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಂದಾಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಲುದಿಯಾನದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

Central Bureau of Investigation (CBI) arrested an Additional Director General (ADG) of Directorate of Revenue Intelligence (DRI) posted in Ludhiana and one middleman with 25 lakhs while taking bribe. Searches underway in Ludhiana, Noida and Delhi.

