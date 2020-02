ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ : ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಗಡಿಪಾರು

ಬೀಜಿಂಗ್: ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ಆರೋಪದಡಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ವಾಲ್ ಸ್ಟೀಟ್‌ ಜರ್ನಲ್‌ನ ನಾಲ್ವರು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಝೀರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೊಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಟೀಕಿಸಿದ್ದವು, ಏಷ್ಯಾದ ನಿಜವಾದ ರೋಗ ಮನುಷ್ಯ ಚೀನಾ (China Is the Real Sick Man of Asia) ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.

ಚೀನಾದ ಜನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಂಗೀಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವಕ್ತಾರ ಜಿಂಗ್ ಶೂಂಗ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ 2000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, 75000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದೆ.